Identifican a las 14 personas fallecidas en el accidente de una furgoneta de pasajeros en Cajamarca

Archivo - Identificados los 14 fallecidas en el accidente de una furgoneta de pasajeros en la región de Cajamarca - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 18 Jul (EUROPA PRESS)

Las autoridades peruanas identificaron a las 14 personas fallecidas, incluidos dos menores, en un accidente de tráfico ocurrido este viernes en el sector de Chotén, en el distrito de San Juan, provincia de Cajamarca, tras el vuelco de una furgoneta de transporte de pasajeros que dejó además a cinco personas heridas.

La mayoría de los cuerpos fueron entregados este sábado a sus familiares en el Instituto de Medicina Legal de Cajamarca. Sin embargo, permanecen en dichas instalaciones los restos del conductor, cuya autopsia está prevista para la tarde, y los de otros dos pasajeros varones, según informó la agencia peruana de noticias Andina.

El responsable de la Unidad Médico Legal II de Cajamarca, Alindor Torres, explicó al citado medio que la mayoría de los fallecidos eran originarios de Cajamarca, según la información recabada de sus documentos de identidad, y detalló que entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad.

Respecto a los heridos, el director del Hospital Regional de Cajamarca, Jhony Barrantes, comunicó que cuatro de los cinco pacientes atendidos ya recibieron el alta.

El único paciente que continúa hospitalizado es un hombre de 56 años que presenta fracturas en el cúbito y el radio del brazo derecho, según precisó Barrantes, quien participó directamente en la atención de los afectados.

Por su parte, el director regional de Transportes y Comunicaciones, Joel Cusquisibán, aseguró a la agencia Andina que la empresa Turismo Veloz del Valle, encargada de cubrir la ruta entre Cajamarca y Tolón, disponía de toda la documentación exigida para operar y contaba con autorización desde septiembre de 2025.

Asimismo, afirmó que tanto el conductor fallecido, de 33 años, como el vehículo cumplían con todos los requisitos administrativos. "No registra infracciones, el vehículo es nuevo, tenía SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente y los demás documentos exigidos. Es una empresa formal", apostilló.

De acuerdo con la información recabada por el equipo de Cusquisibán, la furgoneta, con capacidad para 20 ocupantes, salió de la terminal de Cajamarca a las 15:00 horas (hora local) con doce pasajeros registrados, además del conductor, si bien precisó que los menores que viajaban en el vehículo no figuraban en la relación oficial de viajeros.

La Fiscalía y la Policía Nacional asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, cuyo origen se desconoce por el momento.