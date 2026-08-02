Italia confirmó la muerte de siete nacionales tras el accidente de una avioneta cerca de las Líneas de Nazca, en Perú.

Archivo - Rome, Italy In Pictures - Europa Press/Contacto/Asya Semichayevskaya

PERÚ, 2 Aug (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Italia confirmaron este domingo que siete de las trece víctimas del accidente de una avioneta con turistas a bordo, que se dirigía a las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, tenían nacionalidad italiana.

"Expreso mi más sentido pésame por el trágico accidente aéreo ocurrido en Perú, en el que también han perdido la vida siete ciudadanos italianos. En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, transmito a sus familiares mi más sincera solidaridad en este momento de inmenso dolor", señaló en sus redes sociales la primera ministra del país, Giorgia Meloni.

Las víctimas incluyen a cinco hombres y dos mujeres con edades de entre 18 y 59 años. Además, se suman dos fallecidos de nacionalidad española —identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años—, así como dos alemanes y dos tripulantes peruanos, según un informe al que tuvo acceso la emisora peruana RPP.

El Ministerio de Exteriores peruano también transmitió sus condolencias por lo ocurrido en Nazca y confirmó en un comunicado que "perdieron la vida trece personas, entre ellas, once turistas extranjeros".

La aeronave siniestrada, que pertenecía a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas, indicó la Municipalidad Provincial de Nazca. La avioneta se estrelló, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las Líneas.

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", concluyó el municipio de Nazca.