Al menos 13 turistas murieron tras estrellarse una avioneta cerca de las Líneas de Nazca en Perú

Archivo - Al menos 13 muertos al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las Líneas de Nazca (Perú) - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 1 Aug (EUROPA PRESS)

Al menos 13 personas murieron al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, confirmaron las autoridades del país andino.

La Municipalidad Provincial de Nasca publicó un comunicado en redes sociales en el que confirmó que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas famosas figuras precolombinas.

La avioneta se estrelló, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y hasta el momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", concluyó el municipio de Nasca.