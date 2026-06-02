El Papa León XIV visita Perú en noviembre, anuncia el Gobierno del país

Archivo - El Gobierno de Perú anuncia que el Papa León XIV visitará el país en noviembre - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA - Archivo

PERÚ, 2 Jun (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Pareja, anunció este martes que el Papa León XIV tiene previsto visitar el país latinoamericano y otros dos países de América antes de fin de año, apuntando al mes de noviembre.

"La fecha que el Papa va a visitar Perú no la tenemos con precisión, pero se supone que es antes de fin de año, noviembre probablemente. Además no va a visitar solamente Perú, sino que va a ir a otros dos países de la región, eso es lo que nos han informado. No sé cuáles son los otros dos países, pero son tres de la región", explicó en declaraciones a la emisora peruana RPP.

Pareja señaló que el Ejecutivo peruano aún no tiene fecha definida para la visita, pero espera que el pontífice pase en el país "por lo menos, tres días, porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y quizás alguna ciudad de la Amazonía", y recordó que León XIV está muy ligado a Chiclayo, donde fue obispo.

Además, Pareja anunció que el presidente del país, José María Balcázar, tiene previsto reunirse con León XIV en el Vaticano el próximo 18 de junio. Mencionó que la invitación del Vaticano fue enviada originalmente a José Jerí, antes de su salida de la Presidencia tras una moción de censura en febrero.

"Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio, pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso, porque estamos en estos trámites de las elecciones del domingo", indicó en alusión a la segunda vuelta de las presidenciales que enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

"El objetivo del viaje es invitar formalmente, oficialmente al Papa. El Papa ha expresado que sí, que recibirá al presidente, y no solamente que lo recibirá, sino que le ha formulado una invitación para que vaya", señaló.