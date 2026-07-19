Un sismo de magnitud preliminar 5,1 dejó al menos cinco muertos en el suroeste de Perú.

Archivo - Latino News - December 25, 2022 - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 19 Jul (EUROPA PRESS)

Al menos cinco personas murieron este domingo en el suroeste de Perú debido a un sismo de magnitud preliminar 5,1 que afectó especialmente a la región de Junín.

El balance provisional de víctimas fue proporcionado por fuentes policiales a la emisora Radio Programas del Perú (RPP). Todos los fallecidos pertenecieron al municipio de Chongos Bajo, que se encontraba en estado de emergencia tras el sismo registrado a las 21:24 de la noche del sábado, hora local, a siete kilómetros al sur de Chupaca, con un hipocentro situado a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El sismo provocó el colapso de varios edificios y hay un número aún indeterminado de heridos y atrapados, según informaron medios nacionales. Además, se registraron cortes eléctricos en diversas zonas de Huancayo, Chupaca y localidades aledañas, lo que genera preocupación, especialmente por las bajas temperaturas. Actualmente es invierno austral en Perú y la temperatura nocturna en Junín es de 4°C.

La nación andina enfrenta con frecuencia terremotos debido a la convergencia de varias placas tectónicas. Perú, junto con Chile y Ecuador, se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica del planeta.