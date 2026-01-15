Tres fallecidos y más de veinte heridos tras caída de autobús en el sur de Perú

Archivo - Perú.- Al menos tres muertos y más de 20 heridos por el derrumbe de un autobús en el sur de Perú - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 16 Jan (EUROPA PRESS)

Tres personas perdieron la vida y más de veinte quedaron heridas el jueves pasado, cuando un autobús se despeñó por un barranco en un municipio de Arequipa, en el sur del Perú, según informaron autoridades locales.

El incidente, que afectó principalmente a un grupo de mineros que viajaban en el autobús hacia La Inmaculada, vio como víctimas mortales al conductor del autobús, y a dos empleados de la mencionada mina, confirmó la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.

Aunque las razones detrás del accidente todavía están bajo investigación, los primeros reportes sugieren que el conductor perdió el control del vehículo, que terminó cayendo por un precipicio de cerca de 50 metros de profundidad, de acuerdo con lo reportado por la emisora peruana RPP.

Respondiendo al llamado, equipos de rescate se movilizaron rápidamente hacia el distrito de Cotahuasi, lugar del accidente, para prestar los primeros auxilios a los heridos.