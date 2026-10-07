La Cámara de Diputados de Perú aprueba dar facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad y 'El Niño'

Archivo - La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante su toma de posesión en Lima en julio de 2026 (archivo) - Mariana Bazo / Zuma Press / Europa Press - Archivo
MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de Perú ha aprobado conceder facultades legislativas al Gobierno encabezado por Keiko Fujimori para legislar durante 90 días en temas de seguridad ciudadana y medidas frente al impacto de 'El Niño', una decisión que pasará ahora al Senado de cara a su ratificación por parte del Congreso peruano.
La votación se ha saldado con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, tras lo que el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, ha afirmado que la propuesta será enviada al Senado de cara a su consideración, según un comunicado publicado por el organismo después de la sesión de este martes.
La decisión tuvo lugar en una segunda votación, dado que en primera instancia fue rechazada, lo que llevó a que fuera sopesada de nuevo "gracias a una reconsideración" planteada por una diputada de Renovación Popular, días después de que una comisión de la Cámara de Diputadas avalara el proyecto.
El Gobierno peruano presentó hace un mes una petición de facultades legislativas para tomar medidas en los citados campos, tras lo que la propia Fujimori criticó la tardanza en aprobar la propuesta y llegó a decir que los diputados estaban "poniendo a prueba su paciencia".
La iniciativa presentada al Congreso aborda medidas destinadas a reforzar la seguridad, incluidas una intensificación de los controles migratorios, el bloqueo de comunicaciones "ilícitas" y una reforma del sistema penitenciario, así como mecanismos para agilizar la atención a poblaciones afectadas por el fenómeno 'El Niño'.