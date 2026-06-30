EEUU felicita a Fujimori por su victoria en el balotaje de Perú y aboga por "profundizar" en la cooperación bilateral

Archivo - Bandera de EEUU, en una imagen de archivo - Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha felicitado este martes a la recientemente electa presidenta de Perú, Keiko Fujimori, tras haber ganado la segunda vuelta de los comicios presidenciales con un 50,135% de los votos, una vez finalizado el escrutinio.

"Estados Unidos felicita a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria electoral", ha indicado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental norteamericana, perteneciente al Departamento de Estado, en un comunicado en el cual ha puesto de manifiesto su "interés" en "profundizar" la "larga colaboración" compartida entre ambos países.

De este modo, Washington ha abogado, en ese mismo mensaje, por la construcción de un futuro "más seguro, más sólido y más próspero" para "ambas naciones".

En esa línea, el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, también se ha sumado al mensaje de felicitación añadiendo "como representante" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Washington "espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto" entre ambos países.

"Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos", ha insistido Navarro, también a través de la publicación de un mensaje en redes sociales.