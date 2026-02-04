La Fiscalía de Perú investiga a Jerí por otro posible tráfico de influencias por contratar a cinco presuntas allegadas

Archivo - El fiscal de Perú, Tomás Gálvez - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha ampliado este martes la investigación contra el presidente interino del país, José Jerí, añadiendo otra pesquisa por tráfico de influencias por la contratación de cinco mujeres presuntamente cercanas al mandatario, al caso abierto por el mismo delito surgido de sus encuentros clandestinos con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

De este modo, el Ministerio Público investiga un posible nuevo cargo de tráfico de influencias por parte de Jerí, motivado esta vez en las reuniones que mantuvo con cinco jóvenes presuntamente cercanas a él y que, tras encontrarse con el mandatario en el Palacio del Gobierno, obtuvieron contratos estatales de hasta 11.000 soles (2.770 euros).

La información ha sido confirmada por fuentes de la Fiscalía al diario 'La República', que han indicado que el titular de la cartera, el también interino Tomás Gálvez, valora interrogar una vez más a Jerí, quien ya fue cuestionado la pasada semana por sus encuentros con los citados empresarios chinos.

Paralelamente, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha abierto sendas investigaciones por el mismo cargo contra las visitantes de Jerí, identificadas como Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo.

La Presidencia peruana ha emitido un comunicado al respecto, rechazando lo que califica como un "mal uso de la información", denunciando un tratamiento "denigrante" contra las cinco "mujeres, jóvenes y profesionales (..) por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno".

La institución que ocupa actualmente Jerí, que ha alegado que se informa "de manera tendenciosa" de los horarios de entrada y salida de estas cinco personas en la sede presidencial, también ha querido defender sus contrataciones: "Cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido cualquier irregularidad en su contratación".