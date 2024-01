La Fiscalía peruana cita a declarar al presidente del Congreso en la investigación contra la exfiscal general Benavides

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Perú ha citado este viernes a declarar al presidente del Congreso, Alejandro Soto, los próximos 12 y 13 de febrero en el marco del caso contra la exfiscal general Patricia Benavides, acusada de liderar una supuesta red criminal de tráfico de influencias.

La Fiscalía y la Policía Nacional pusieron en marcha una investigación contra Benavides en noviembre por liderar una supuesta red criminal para influir en la designación y cese de algunos puestos, como el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos, así como en la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Así lo ha informado la fiscal suprema Delia Espinoza, que también ha citado a declarar a la congresista Patricia Chirinos por la moción que presentó en agosto para destituir a los miembros de la JNJ, según ha informado la peruana RPP.

Esto se produce después de que el exasesor de la exfiscal Jaime Villanueva asegurara que Benavides habría pedido a Sotos poner en la agenda del pleno del Congreso la destitución de los miembros de la JNJ a cambio de ayuda en una de las investigaciones que tenía en curso en la Fiscalía, según ha recogido Andina.

El propio Soto ha asegurado en un comunicado publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que dichas acusaciones son "falsas" y que rechaza "contundente y categóricamente cualquier vinculación" con Benavides o con sus asesores y exasesores.

"Como presidente del Congreso, he actuado garantizando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano, sin ceder a presiones de ningún tipo. No tengo nada que negociar pues no he cometido delito alguno", ha agregado.

La operación 'Valkiria V' está liderada por el coronel de la Policía, Harvey Colchado, y la fiscal Marita Barreto, quien ha sido destituida de su cargo por Benavides antes de que se pusiera en marcha este operativo. Ella es la encargada también de liderar las investigaciones en contra del expresidente Pedro Castillo.