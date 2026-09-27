Fujimori destaca el trabajo conjunto con el FBI y el Escudo de las Américas frente al crimen organizado en Perú

Archivo - La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en su llegada al Palacio Legislativo en Lima. - Mariana Bazo / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha ensalzado la reciente incorporación del país al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el trabajo operativo que ya realizan las autoridades nacionales con el FBI estadounidense para hacer frente al crimen organizado transnacional.

Durante la inauguración de un nuevo mercado de abastos en el distrito de Reque, en la región de Lambayeque, la mandataria ha subrayado que las organizaciones delictivas modernas "no respetan fronteras", por lo que ha defendido la necesidad de estrechar la cooperación internacional y dotar de mejor información y herramientas a las fuerzas de seguridad peruanas.

"Ya hemos visto que están apareciendo los resultados, pero acá lo importante es la decisión política para combatir a estas lacras criminales y devolverle el orden y la paz a los peruanos", ha asegurado la mandataria.

En este contexto, ha reclamado "respaldo político" para los agentes que actúan en primera línea y ha trazado un paralelismo con el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

En un segundo plano, Fujimori se ha referido a las facultades legislativas en materia de seguridad que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso. Aunque ha señalado que su Gabinete está "demostrando paciencia" ante una demora parlamentaria que se prolonga desde hace semanas, ha advertido de que el Gobierno no detendrá su agenda. "Nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan", ha manifestado.

La presidenta ha aprovechado su visita a la región norteña para alertar sobre el inminente impacto del fenómeno climático de El Niño y ha garantizado a los pescadores locales el respaldo del Gobierno frente a los "retos muy difíciles" de los próximos meses.