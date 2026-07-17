Identificados los 14 fallecidas en el accidente de una furgoneta de pasajeros en la región peruana de Cajamarca

Archivo - Autobús metropolitano peruano (archivo) - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades peruanas han identificado a las 14 personas fallecidas, incluidos dos menores, en un accidente de tráfico registrado este viernes en el sector de Chotén, en el distrito de San Juan, en la provincia de Cajamarca, después de que una furgoneta de transporte de pasajeros volcara, dejando además a otras cinco personas heridas.

La mayor parte de los cuerpos han sido entregados este sábado a sus familiares desde el Instituto de Medicina Legal de Cajamarca. No obstante, permanecen en dichas instalaciones los restos del conductor, cuya autopsia está prevista para por la tarde, y los de otros dos pasajeros varones, según ha informado la agencia peruana de noticias Andina.

El responsable de la Unidad Médico Legal II de Cajamarca, Alindor Torres, ha explicado al citado medio que la mayoría de los fallecidos eran originarios de Cajamarca, de acuerdo con la información recabada de sus documentos de identidad, y ha precisado que entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad.

En cuanto a los heridos, el director del Hospital Regional de Cajamarca, Jhony Barrantes, ha comunicado que cuatro de los cinco pacientes atendidos ya han recibido el alta.

El único paciente que continúa hospitalizado es un hombre de 56 años que presenta fracturas en el cúbito y el radio del brazo derecho, según ha detallado Barrantes, que ha participado directamente en la atención de los afectados.

Por su parte, el director regional de Transportes y Comunicaciones, Joel Cusquisibán, ha asegurado a la agencia Andina que la empresa Turismo Veloz del Valle, la encargada de cubrir la ruta entre Cajamarca y Tolón, disponía de toda la documentación exigida para operar y contaba con autorización desde septiembre de 2025.

Asimismo, ha afirmado que tanto el conductor fallecido, de 33 años, como el vehículo cumplían con todos los requisitos administrativos. "No registra infracciones, el vehículo es nuevo, tenía SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente y los demás documentos exigidos. Es una empresa formal", ha apostillado.

De acuerdo con la información recabada por el equipo de Cusquisibán, la furgoneta, con capacidad para 20 ocupantes, salió de la terminal de Cajamarca a las 15.00 horas (hora local) con doce pasajeros registrados, además del conductor, si bien ha precisado que los menores que viajaban en el vehículo no figuraban en la relación oficial de viajeros.

La Fiscalía y la Policía Nacional han asumido la investigación esclarecer las circunstancias del accidente, cuyo origen se desconoce por el momento.