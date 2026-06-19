El JNE declara improcedentes las apelaciones de Sánchez, quien cuestiona el proceso electoral durante la marcha en Lima

Archivo - El candidato izquierdista peruano, Roberto Sánchez - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha declarado improcedentes las apelaciones presentadas por el candidato izquierdista, Roberto Sánchez, que pretendía invalidar los resultados de 1.751 mesas de votación en Lima y 647 ubicadas en Estados Unidos.

"El Pleno del JNE publicó en su portal institucional los resultados de la votación de los expedientes correspondientes a las apelaciones del partido Juntos por el Perú, vistos en audiencia pública (..) De esta forma, fueron declaradas infundadas las dos apelaciones que solicitaban la nulidad masiva de mesas de votación en Lima y América", ha argumentado la organización en un comunicado oficial.

La resolución se ha tomado después de que el órgano superior, el pleno del JNE, examinara las apelaciones remitidas por el Jurado Electoral Especial (JEE). Dichos recursos habían sido aceptados a trámite después de que el partido político subsanara las deficiencias formales detectadas inicialmente.

En el transcurso de la sesión, los magistrados han interrogado a los abogados de Juntos por el Perú sobre los argumentos detrás de sus solicitudes de nulidad. El debate se ha enfocado principalmente en las presuntas irregularidades que el partido denunció en mesas de votación tanto de Lima como del exterior.

El pronunciamiento del JNE tiene carácter definitivo y, por tanto, se mantiene la validez de las mesas con el proceso para la oficialización de los resultados de la segunda vuelta a punto de finalizar.

FUJIMORI TOMA UNA VENTAJA DEFINITIVA Y SÁNCHEZ SALE A LAS CALLES

Con el 99.6% de las actas contabilizadas, la candidata de ultraderecha, Keiko Fujimori, se postula como la próxima presidenta del país tras superar por más de 40.000 votos a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez.

No obstante, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) aún no se ha declarado ganadora de esta segunda ronda electoral, la cual se constituye para ella como el cuarto intento de convertirse en jefa del Ejecutivo del país.

Por su parte, Sánchez, como candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha realizado este viernes una marcha por en el centro de Lima "en defensa del voto popular". La manifestación, que se ha registrado de manera pacífica, ha contado con un amplio dispositivo policial con unos 7.000 efectivos.

Durante su intervención, el candidato ha cuestionado la denuncia penal presentada contra dirigentes de su partido por la convocatoria a la movilización y ha defendido el carácter pacífico de la protesta. Asimismo, ha vuelto a cuestionar el proceso electoral y ha afirmado categóricamente que "jamás debieron cambiarse las reglas de juego para esta segunda vuelta".