Más de 50 empresas de transporte de Perú paralizan su servicio este martes en Lima por la ola de extorsiones

Archivo - Los viajeros se desplazan durante la hora punta en Lima, Perú. - Vincent Isore / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de empresas de transporte público de Lima han suspendido de forma temporal sus servicios este martes para sumarse a una jornada de protesta y movilización convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) tras el reciente asesinato de un conductor en Pamplona Alta y el incremento de las extorsiones a las líneas de la capital de Perú.

La protesta contempla una concentración a partir de las 7.00 horas (hora local) en los alrededores de la plaza de Acho, desde donde las columnas de transportistas marcharán hacia la sede del Congreso de la República con el objetivo de exigir medidas legislativas y de seguridad inmediatas ante la ola de criminalidad, según ha informado el diario local 'La República'.

El presidente de ANITRA, Martín Valeriano, ha denunciado la "inacción del Gobierno", encabezado por Keiko Fujimori, y ha advertido de que las empresas afiliadas mantendrán paralizadas sus unidades durante la marcha, sin descartar la convocatoria de un nuevo paro si sus demandas no son atendidas.

El detonante de esta nueva movilización ha sido el asesinato a balazos de Ismael Yanez, un chófer de la línea A2 que cubría la ruta entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. El conductor fue tiroteado el domingo por dos sujetos a bordo de una motocicleta en la zona de Pamplona Alta, falleciendo poco después tras chocar su unidad mientras intentaba huir para buscar auxilio.

De acuerdo con los datos del Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público recogidos por el citado medio, entre enero y el 27 de octubre de 2026 se registraron 164 atentados contra transportistas en el país, con un saldo de 93 fallecidos y 124 heridos. En el cómputo acumulado desde 2024, las agresiones armadas contra el sector suman ya 291 ataques y un total de 188 personas asesinadas.