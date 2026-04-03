Al menos un muerto y más de 60 heridos en un estadio durante un 'banderazo' del club peruano Alianza Lima

Archivo - Hinchas de Alianza Lima en el Estadio Matute de La Victoria (archivo) - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y más de 60 han resultado heridas este sábado en un incidente ocurrido durante un 'banderazo' --concentración masiva-- de hinchas del club Alianza Lima en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana, Lima, según ha informado el Ministerio de Salud de Perú.

El suceso se ha producido en el distrito de La Victoria, donde tenía lugar una concentración de aficionados previa al clásico del fútbol peruano, Universitario contra Alianza Lima, momento en el que cedió una de las estructuras del estadio obligando a la intervención de los servicios de emergencia.

Salud ha especificado en un primer balance difundido en redes sociales que el Cuerpo General de Bomberos y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) han desplegado hasta ocho equipos médicos y unidades de rescate para asistir a los afectados y proceder a su evacuación hacia el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Asimismo, las autoridades sanitarias de Lima han activado la alerta en otros centros hospitalarios, entre ellos el Hospital Nacional Dos de Mayo, ante la posibilidad de recibir a más personas afectadas.

Desde el club Alianza Lima han lamentado "profundamente" lo ocurrido y han señalado que, "de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo".

Descartada la hipótesis del derrumbamiento por parte del club, se desconocen aún las causas del incidente, tras el que "se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias", según un comunicado oficial del equipo, que asegura colaborar "de forma plena" con las autoridades "a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia".