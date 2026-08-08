Al menos trece muertos y cuatro heridos al chocar una van contra un trailer en una carretera de Cusco (Perú)

Archivo - Accidente de trailer (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Lopez - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas este sábado después de que una miniván que transportaba pasajeros chocara contra la parte trasera de un trailer detenido en una carretera de la región peruana de Cusco, en el sur del país, según han informado las autoridades.

Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor de la miniván, identificado como Raúl Huamaní Enriquez (36), siete mujeres, tres hombres y dos menores, según han indicado los medios locales. Uno de los menores habría fallecido después de ser trasladado a un centro sanitario de la zona.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 02.00 horas (hora local) en el distrito de Pallpata, perteneciente a la provincia de Espinar, en una vía que conecta Cusco con Arequipa. Los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios de Arequipa para recibir atención médica.

"El día de hoy (sábado), en horas de la madrugada ocurrió este accidente. La Policía tomó conocimiento a través de una comunicación de los usuarios de la vía (...) No tenemos todavía la cantidad de pasajeros que estaban siendo trasladados (en la minivan), sin embargo tenemos que lamentar el deceso de 13 personas hasta el momento", ha explicado el jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Andina.

La miniván había iniciado su recorrido en la localidad de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, y tenía como destino Arequipa, según ha precisado el jefe de Seguridad Interna de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, al mismo medio.

De acuerdo con la primeras investigaciones, el vehículo impacto contra la parte posterior del trailer, que se encontraba parado en la carretera después de haber sufrido aparentemente una avería mecánica. El conductor del vehículo pesado ha sido detenido por la Policía mientras se esclarecen las circunstancias del accidente.

El chofer ha asegurado a los agentes que había colocado conos de señalización y que utilizaba una linterna para advertir de la presencia del trailer a los vehículos que circulaban por la zona.

Los trece cuerpos han sido trasladados a la morgue de Espinar, donde permanecen a disposición de las autoridades judiciales, según Velásquez, quien ha revelado además que el fiscal ya ha dispuesto el internamiento en la morgue, así como la apertura de las investigaciones correspondientes.

Los accidentes de tráfico con numerosas víctimas son frecuentes en las carreteras peruanas y están relacionados, entre otros factores, con las condiciones de las vías, el estado de los vehículos y las imprudencias al volante. Según datos del Consejo Nacional de Seguridad Vial, alrededor de 3.000 personas mueren cada año en Perú en accidentes de tráfico y unas 55.000 resultan heridas.