El ministro de Defensa de Perú afirma que el Ejército asumirá el control de las cárceles: "No tendrá un rol decorativo"

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MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, ha asegurado que las Fuerzas Armadas pasarán a asumir el control perimétrico de los centros penitenciarios del país y vigilar las fronteras en el marco de la lucha contra la "inseguridad ciudadana", por lo que "ya no tendrán un rol decorativo".

Así, ha explicado que esto contempla la implementación de sistemas de vigilancia para garantizar la seguridad, lo que cinluye el uso de drones en las prisiones. "Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada. Entonces, hay cosas concretas que vamos a hacer, vamos a tomar control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE)", ha declarado.

"Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular", ha apuntado, según informaciones de la emisora de radio RPP.

Asimismo, ha explicado que el marco legal vigente es "casi prohibitivo" para capturar y expulsar del país a ciudadanos extranjeros indocumentados vinculados a actividades ilícitas, "razón por la cual el Gobierno de Keiko Fujimori incluirá, en el pedido de facultades legislativas, la modificación de las normas para agilizar estos procesos".

"Nosotros vamos a pedir varias modificaciones, cómo se catalogan a los grupos hostiles. ¿Qué es un grupo hostil? Si uno va a la frontera con el Ecuador, ¿no? 'Los Choneros' es esta organización criminal, en el Ecuador son un grupo hostil; en el lado peruano, son organización criminal. Hoy el marco legal es casi prohibitivo para capturarlos y expulsarlos del Perú", ha alertado.