Perú.- Abren juicio al candidato presidencial peruano Roberto Sánchez en vísperas de la segunda vuelta electoral

Archivo - El candidato presidencial peruano Roberto Sanchez - Mariana Bazo / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Lima ha dictado auto de enjuiciamiento contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por un delito de falsedad documental y ocultamiento de aportaciones financieras de su partido, Juntos Por el Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La Fiscalía ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez por la presunta presentación de documentos falsos con respecto al estado financiero y movimientos de caja de su partido por los informes entregados a la ONPE en los meses de enero y julio de 2019 en los que no se recogen aportaciones económicas externas.

La investigación judicial busca esclarecer si los montos recibidos por la organización política fueron omitidos deliberadamente ante las autoridades de supervisión electoral.

El requerimiento penal fue planteado formalmente en enero de 2026 por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María. El documento acusatorio del Ministerio Público demanda además una inhabilitación definitiva para que el acusado no pueda ejercer el cargo de presidente de su partido político.

La acusación penal sostiene que el investigado suscribió documentación que alteraba la realidad de los ingresos percibidos para la campaña de su organización.

Las sanciones requeridas por los representantes del Ministerio Público incluyen restricciones civiles y políticas aplicables al ejercicio de funciones dentro de entidades de carácter público.

El monto total que no fue notificado ante la jefatura de la ONPE asciende a un aproximado de 204.951,36 soles, más de 51.200 euros. Según el Ministerio Público, estos recursos financieros de procedencia privada ingresaron a la estructura del partido durante el periodo anual de 2019, pero se omitieron en las rendiciones de cuentas obligatorias del partido.

Sánchez, candidato de izquierda, se enfrenta este domingo en segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori. La última encuesta publicada da a Fujimori un 38% de apoyo frente al 35% de Sánchez.