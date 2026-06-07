Abren las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú

Archivo - Urna en las elecciones de Perú (archivo) - ONPE - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 7.00 horas --14.00 horas en la España peninsular-- han abierto las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, en las que la ultraderechista Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez se disputan el gobierno del país.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas en un proceso que terminará a las 17.00 horas --24.00 horas en la España peninsular--. También hay numerosas embajadas y consulados en funcionamiento fuera del territorio peruano, ya que 1.210.813 personas residentes en el extranjero están en el censo y podrían ejercer su derecho a sufragar.

Las autoridades electorales han anunciado la instalación de 92.766 mesas de votación de las cuales 2.260 corresponden a la región de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, donde en la primera vuelta hubo graves problemas logístico por el reparto de material.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado la entrega del 100 por cien del material electoral en todos los centros de votación habilitados en Lima y Callao.

En cuanto a la seguridad, 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 61.000 policías trabajan en un amplio dispositivo.

La última encuesta de Ipsos otorga a Fujimori, candidata de Fuerza Popular, el 38% de los votos frente al 35% de su rival de Juntos por el Perú. Fujimori se impuso claramente con el 17% de los apoyos en una primera vuelta del 12 de abril, una votación marcada por una esperpéntica fragmentación del voto con 35 aspirantes presidenciales y el hastío por las continuas crisis políticas que han llevado al país a tener diez presidentes distintos en los diez últimos años.