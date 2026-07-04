Activista y actor mexicano Eduardo Verástegui visitó a Keiko Fujimori

Andina/Eduardo Verástegui, Ex Actor Y Activista

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió hoy la visita del actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, quien, a su salida, dijo que, desde su punto de vista, es complicado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países.

"Tenemos un problema gravísimo, no en el Perú, sino, desafortunadamente en México; tenemos en México un narcogobierno y no lo digo yo, lo dice la Casa Blanca, lo dijo el presidente Trump", afirmó.

En declaraciones a los medios, Verástegui manifestó que esta situación hace difícil la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y México.

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"Entonces, restablecer relaciones, cuando tienes un gobierno limpio, honesto, con valores con principios, aquí en Perú, y querer restablecer (las relaciones diplomáticas), va a ser muy difícil", aseveró.

En otro momento, y consultado sobre si la primera mandataria electa del Perú, debería invitar a la presidente de México, Claudia Sheinbaum, a la transmisión de mando del 28 de julio próximo, respondió que, a su juicio, no debería invitarla.

"El protocolo es el protocolo obviamente... (pero) si yo estuviera en sus zapatos yo no la invito", manifestó el actor y activista mexicano.

Por otro lado, Keiko Fujimori continuó hoy su agenda de reuniones y también participó en un encuentro religioso en la que estuvieron presentes algunos parlamentarios electos del Congreso bicameral.

(FIN) HTC