Aeronave de la FAP traerá de retorno mañana a 52 peruanos desde Bolivia

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa autorizó el viaje a Bolivia de la tripulación principal y alterna de una avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que deberá traer de retorno mañana a 52 de nuestros compatriotas desde Bolivia.

La autorización fue aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 00610-2026-DE, publicada hoy en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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La norma precisa que la repatriación de nuestros compatriotas mediante este vuelo de ayuda humanitaria se realizará desde las ciudades de La Paz y Cochabamba, de la República Plurinacional de Bolivia.

"Autorizan viaje al exterior, en comisión de servicio, de la tripulación principal y alterna de la aeronave Hércules L-100-20 FAP 382, encargada de realizar el traslado de 47 ciudadanos bolivianos de regreso a su territorio y 52 ciudadanos peruanos imposibilitados de retornar a territorio nacional, desde las ciudades de La Paz y Cochabamba", dispone la citada resolución ministerial.

Asimismo, la norma señala que la autorización de salida del país de las tripulaciones de la aeronave de la FAP es para mañana domingo 24 de mayo, fecha en la que también deberá retornar.

Del mismo modo, establece que la participación de la tripulación alterna "queda supeditada a la imposibilidad de participación de la tripulación principal".

"El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú queda autorizado para variar la fecha de inicio y término de la autorización a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, sin incrementar el tiempo de autorización, sin variar la actividad para la cual se autoriza el viaje ni el nombre del personal autorizado", indica la norma que lleva la firma del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.

(FIN) HTC