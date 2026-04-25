Aeronaves de la FAP demostraron sus capacidades en el XVIII Festival Aéreo BALP 2026

Feria y exposiciones en la Fuerza Aérea y realiza un espectacular vuelo de demostración en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. - Andina/Vidal Tarqui

Lima 26 Abr. (ANDINA) -

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) abrió este sábado sus puertas en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, para presentar el XVIII Festival Aéreo BALP LIMA 2026, evento que congregó a autoridades del sector Defensa, representantes institucionales y público en general.

Tras entonar el Himno Nacional, la jornada se inició con el sobrevuelo de 12 aeronaves del Aeroclub del Perú, cuyos pilotos ejecutaron diversas maniobras acrobáticas. Posteriormente, cinco aeronaves Game Bird de la Escuadrilla Acrobática Bicolor FAP realizaron una destacada presentación aérea, seguida por el salto de 50 paracaidistas, quienes ofrecieron un espectáculo de precisión y destreza.

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El subdirector de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, Comandante FAP Carlo Carrión Palacios, señaló que el evento tiene como finalidad conmemorar el natalicio del Capitán FAP José Quiñones Gonzáles, así como rendir homenaje a los pilotos de la institución por su labor en el cumplimiento de diversas misiones.

“Estamos demostrando nuestras capacidades aéreas a través de presentaciones acrobáticas con la Escuadrilla Bicolor, así como operaciones con helicópteros que ejecutan maniobras de inserción, extracción, búsqueda y rescate de nuestras Fuerzas Especiales”, destacó.

Entre otras exhibiciones, se presentó el vuelo de aeronaves Cessna, Twin Otter y Spartan, además de una demostración operativa de búsqueda y rescate en combate. Asimismo, el público asistente pudo apreciar una exposición estática de aeronaves de combate, transporte y formación.

El festival continuará hasta el domingo 26, en el horario de 09:00 a 17:00 horas. Para facilitar el acceso, la institución ha dispuesto un sistema de registro previo a través de su plataforma digital oficial, siendo obligatorio el ingreso con Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

De esta manera, el sector Defensa reafirma su compromiso de acercamiento a la ciudadanía, mostrando sus capacidades operativas, de apoyo humanitario y la vocación de servicio de su personal.

(FIN) NDP/HTC