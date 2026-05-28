Agricultores agradecen al Congreso por ley que protege a la vicuña con uso de IA

Andina/El Presidente (E

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Cañete, Luis Revilla Seminario, llegó al Palacio Legislativo para agradecer al presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el respaldo brindado a iniciativas orientadas a fortalecer el sector agrario y proteger los recursos naturales.

LaLey 32615, aprobada por insistencia el 14 de mayo por el Congreso y publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano,establece el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para proteger a la vicuña y prevenir su caza furtiva en zonas altoandinasdonde habita esta especie emblemática del Perú.

La ley dispone el uso de software, hardware, algoritmos y otras herramientas tecnológicascapaces de detectar patrones sospechosos y alertar en tiempo real a guardaparques y autoridades competentes sobre posibles actividades ilegalesen agravio de la vicuña.

Durante la reunión, Revilla Seminariodestacó también el respaldo del Parlamento Nacional al fortalecimiento de Agrobanco mediante el impulso al fondo FAE Agro,“medida que permitirá ampliar el acceso al crédito para miles de pequeños productores y Mypes rurales en todo el país”.

Ahora que el Congreso aprobó el fortalecimiento de Agrobanco,“no solo se beneficiarán 24,000 hectáreas agrícolas de Cañete, sino más de 8 millones de hectáreas a nivel nacional,permitiendo que millones de pequeños productores puedan acceder a créditos y reactivar la economía agraria”, señaló.

Revilla indicó que más de 6,000 agricultores en Cañete y más de 2 millones a nivel nacional podrían verse favorecidos con esta medida, por lo que

exhortó al Poder Ejecutivo a destinar un presupuesto significativo para la implementación de la ley.

Asimismo,resaltó el trabajo de articulación y seguimientorealizado para lograr la aprobación y publicación de esta normativa, considerada clave para la reactivación económica del sector agrario y la preservación de la biodiversidad nacional.