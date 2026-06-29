Alcalde de Lima, líderes políticos y Cámara de Comercio de Lima saludan a Keiko Fujimori

Andina/Eddy Ramos

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

Al 100% de actas contabilizadas de la segunda elección presidencial, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, líderes de diversos partidos políticos, la Cámara de Comercio de Lima y la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR) saludaron a la candidata Keiko Fujimori por su triunfo electoral y le desearon éxitos en su futura gestión.

El burgomaestre capitalinomostró su confianza en que, trabajando de manera articulada, se fortalecerá la seguridad ciudadana y se construirá un país con más orden.

"Sin duda, la seguridad ciudadana es una de las prioridades que debemos atender. Solo mediante una coordinación permanente entre todos los niveles de gobierno podremos tomar las decisiones necesarias para enfrentar los grandes desafíos del país y devolverles la paz a todos los peruanos", señaló Fujimori en respuesta a su saludo.

Líderes políticos

José Luna Gálvez, ex candidato presidencial de Podemos Perú, dijo que el respeto a la voluntad popular es la esencia de la democracia, por lo que felicitó a Keiko Fujimori por su virtual elección como presidenta del Perú.

“La insto a impulsar un proceso de reconciliación entre los peruanos para generar los consensos necesarios que permitan sacar adelante al Perú. El país no aguanta más enfrentamientos ni revanchismos”, puntualizó.

En tanto,Enrique Valderrama, ex candidato presidencial del Apra,aseguró que corresponde saludar el triunfo electoral de la candidata de Fuerza Popular.

“Deseándole sabiduría y acción en favor de los que menos tienen, hago votos para que su Gobierno respete los márgenes democráticos y construya justicia social. El APRA debe ser oposición constructiva y propositiva estos años”, aseveró.

Del mismo modo,la bancada de senadores y diputados de Renovación Popularpara el periodo 2026-2031 expresaron su felicitación a la lideresa de Fuerzas Popular por su elección como virtual presidenta del Perú.

La bancada de senadores indicó que desde esta cámara en el Congreso brindarán su respaldo a las iniciativas que beneficien a los peruanos, especialmente a quienes más lo necesitan, promoviendo políticas de Estado que impulsen el desarrollo, la generación de empleo, la inversión y el fortalecimiento de las instituciones.

A su vez, losdiputados de Renovación Popularsostuvieron que mantendrán una actitud responsable e impulsarán reformas que fortalezcan la seguridad, la reactivación económica, la generación de empleo y las libertades fundamentales.

Cámara de Comercio de Lima

En tanto, laCámara de Comercio de Limaexpresó su más sincera felicitación a Keiko Fujimori y le auguró el mayor de los éxitos en su responsabilidad de conducir los destinos del país.

"Confiamos en que los principios de orden, respeto al Estado de derecho, seguridad ciudadana, promoción de la inversión privada e inclusión de todos los peruanos, planteados durante la campaña electoral, se traduzcan en políticas públicas que permitan construir un país más seguro, competitivo, moderno y con mayores oportunidades para todos", precisa la CCL en un comunicado.

Reiteraron además su plena disposición para trabajar de manera conjunta y constructiva con el nuevo Gobierno, aportando propuestas y experiencia técnica para impulsar las reformas y proyectos, especialmente en seguridad ciudadana, infraestructura, competitividad, formalización, prevención frente al fenómeno El Niño.

ANGR

A su vez, la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR) saludó a Keiko Fujimori por su triunfo electoral y le expresó su "más alto compromiso de trabajo conjunto y articulado por una agenda de desarrollo para todos los territorios".

"Resulta prioritario coordinar acciones urgentes que contemplen la prevención ante el Fenómeno El Niño (global y costero), el destrabe de inversiones estratégicas, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la descentralización y la reactivación económica de las regiones", precisa la institución en sus redes sociales.

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