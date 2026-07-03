Alcalde de Lima saluda proclamación de Keiko Fujimori y anuncia agenda conjunta

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, saludó la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa de la república y anunció el inicio de una agenda de trabajo conjunta, a fin de abordar temas prioritarios para la capital, como la seguridad ciudadana, la prevención de desastres naturales y el desarrollo de proyectos estratégicos.

“Quiero saludar la proclamación, el día de hoy, de la señora Keiko Fujimori como presidenta de la república. Ayer hemos estado presentes en su local partidario intercambiando puntos de vista sobre temas urgentes que la ciudad merece que sean atendidos, como seguridad ciudadana y la prevención de desastres naturales”, señaló en declaraciones a los medios de comunicación.

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Indicó que el diálogo con el próximo gobierno será permanente y anunció que las primeras reuniones de trabajo con la presidenta electa se realizarán, incluso antes de la toma de mando del 28 de julio, con el objetivo de realizar coordinaciones para un trabajo conjunto en favor de Lima Metropolitana.

“El diálogo con la presidenta de la república va a ser abierto, va a ser continuo y vamos a trabajar juntos en favor de los intereses, en mi caso, de la ciudad capital y, en el caso de la presidenta, de todo el país”, resaltó.

Asimismo, sostuvo que el país debe respaldar al nuevo gobierno para fortalecer la institucionalidad y garantizar la estabilidad del Perú. “Tenemos a una presidenta legítima que ahora nos toca apoyar y respaldar, porque lo bien que le pueda ir a Keiko Fujimori es el bien para el Perú, para la institucionalidad en nuestro país, que ha estado muy debilitada en los últimos años y que, esperemos, a partir del 28 de julio podamos recuperar”, manifestó.

Consultado sobre el proyecto del tren Lima–Chosica, Renzo Reggiardo señaló que, si bien el tema no fue abordado específicamente durante la reunión, confía en que el próximo Ejecutivo priorice su ejecución.

“No hemos hablado puntualmente de esta obra, pero estoy seguro de que la señora Fujimori tiene la mejor disposición y voluntad. Esta es una obra que, absolutamente, es necesaria para beneficiar a millones de ciudadanos de Lima Este”, indicó.

Obra vial en Carabayllo

Las declaraciones de la autoridad edil fueron brindadas durante la inauguración de una moderna obra de infraestructura vial y peatonal en el asentamiento humano El Bosque de Carabayllo, ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en beneficio de más de 100 000 vecinos del distrito.

En la actividad, el alcalde inauguró una moderna obra de infraestructura vial y peatonal en el asentamiento humano El Bosque de Carabayllo, ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), con una inversión superior a los S/ 7.8 millones.

El proyecto comprendió la renovación integral de 2.62 kilómetros de vías locales, la pavimentación de calles, construcción de muros de contención, veredas, rampas y escaleras, además de nueva señalización vial, mobiliario urbano y más de 3 900 metros cuadrados de áreas verdes, mejorando la seguridad, accesibilidad y calidad de vida de ciudadanos de Lima Norte.

Durante la ceremonia, Renzo Reggiardo destacó que esta intervención forma parte del plan de modernización de la infraestructura urbana que impulsa su gestión. “Esta obra forma parte de un esfuerzo mucho más amplio que venimos impulsando desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante mi gestión estamos entregando más de 50 kilómetros de vías nuevas, ejecutando inversiones históricas que hoy mejoran la conectividad y la calidad de vida de millones de limeños”, afirmó.

El alcalde recordó que entre las principales obras ejecutadas por la comuna figuran las intervenciones en las avenidas Ramiro Prialé, Túpac Amaru, Antúnez de Mayolo, 12 de Octubre, Camino Real, Lécaros, Balta y la Vía Expresa Sur, entre otras, que vienen transformando la infraestructura vial de Lima Metropolitana.

(FIN) NDP/HTC