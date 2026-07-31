Alejandro Toledo fue trasladado a hospital de Vitarte para cita médica programada

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El expresidente Alejandro Toledo Manrique fue trasladado desde el penal Barbadillo hasta el Hospital II Vitarte de EsSalud para una cita médica programada en las especialidades de urología y traumatología, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El traslado se produjo al interior de una ambulancia del INPE bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras culminar la atención médica, Toledo Manrique retornó al establecimiento penitenciario. Su estado de salud es estable, señala la entidad penitenciaria.

“El INPE reafirma su compromiso con el respeto de los derechos de la población penitenciaria y garantiza el acceso oportuno a los servicios de salud”, informó el INPE en sus rede sociales.

Alejandro Toledo se encuentra recluido en el penal Barbadillo desde el 23 de abril de 2023, fecha en que llegó al país extraditado desde Estados Unidospara

enfrentar un proceso penal en su contra por delitos de corrupción en el caso Odebrecht.

El 21 de octubre de 2024 fue condenado por el colegiado del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional a20 años y seis meses de prisión,al ser hallado responsable de los delitos de colusión y lavado de activos por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3.

La salud del expresidente, de 81 años de edad, es motivo de frecuentes chequeos médicos debido a las patologías crónicas que padece.

El pasado 21 de julio de 2026 la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibió una solicitud de gracia presidencial por razones humanitarias en favor del exmandatario.