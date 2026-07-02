Alto comisionado contra minería ilegal viaja a Ecuador para reunión bilateral

Andina/Eddy Ramos

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, participará en Quito, Ecuador, en una reunión de coordinación vinculada a la lucha contra la minería ilegal, en el marco de los acuerdos para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa, con especial énfasis en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la minería ilegal.

Con ese propósito, fue autorizado a viajar mañana 3 de julio de 2026, para los fines expuestos en https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531352-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N° 228-2026-PCMpublicado en el boletín

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

“Dicha reunión resulta de suma importancia debido a que constituye una instancia bilateral destinada a coordinar esfuerzos conjuntos para enfrentar el desafío de la minería ilegal, actividad que viene afectando gravemente a ambos países y que es considerada una de las amenazas a la seguridad pública en la región fronteriza”, señala la norma.

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal señala que su participación en el mencionado evento permitirá exponer los avances alcanzados por el Estado peruano en materia de gobernanza, coordinación interinstitucional, formalización minera, interdicción, control de insumos y recuperación ambiental.

Asimismo,permitirá identificar mecanismos de cooperación binacional para enfrentar las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita; fortalecer la coordinación entre las instituciones competentes de ambos países, establecer mecanismos permanentes de intercambio de información y promover acciones conjuntas en las zonas fronterizas.

“Por lo expuesto, resulta de interés nacional e institucional autorizar el viaje de Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal, a la ciudad de Quito, República del Ecuador, para participar en el mencionado evento”, precisa la norma.

La resolución ministerial lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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