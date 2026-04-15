El candidato de la izquierda Roberto Sánchez pide respetar los resultados en Perú mientras se sitúa segundo

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. - Europa Press/Contacto/El Comercio

El delfín del expresidente Pedro Castillo anuncia que llamará a la movilización si no se respetan los resultados

Los resultados parciales muestran que la ausencia de varios partidos tradicionales en el próximo Congreso

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha reclamado que se respeten los resultados de las elecciones, a medida que el escrutinio le ha colocado como segundo aspirante más votado --por detrás de Keiko Fujimori-- y algunos de sus oponentes han comenzado a ondear la bandera del fraude electoral.

"Invocamos y le decimos a todo Perú, a las fuerzas sociales, que estaremos atentos, que estén vigilantes a nuestro llamado. Apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano llamaremos a una movilización, a la defensa democrática", ha anunciado Sánchez, según recoge el diario 'La República'.

"Llamamos a la comunidad internacional a acompañar y hacer vigilia para que se respete el voto ciudadano de manera sagrada. Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar", ha enfatizado, después de que el candidato conservador Rafael López Aliaga haya denunciado sin pruebas el supuesto robo de 1,6 millones de votos.

López Aliaga presentó sus reclamaciones en las últimas horas en una protesta ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima antes de saber este miércoles que Sánchez ya le ha superado con el 90% de las actas escrutadas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) --en entredicho porque algunos colegios electorales tuvieron que esperar hasta el lunes para permitir el derecho al voto por falta de material electoral-- coloca a Fujimori en cabeza con el 17% de los votos, seguida de Sánchez con el 12,05% y López Aliaga, con el 11,8%.

Apenas 26.000 votos de diferencia separan a ambos de lograr una plaza en la segunda vuelta del 7 de junio para enfrentarse a la candidata de Fuerza Popular, que concurre por cuarta vez a las elecciones.

La última de ellas, la de 2021, en la que salió derrotada por un mínimo margen frente a Pedro Castillo, a quien visitó el propio Sánchez el lunes tras el final de la jornada electoral en la cárcel de Barbadillo en la que se encuentra cumpliendo una pena de once años de cárcel por el intento de autogolpe de 2022.

Sánchez, que se ha comprometido durante la campaña con dotar de mejores infraestructuras y de mayores derechos a las comunidades y regiones más oprimidas y olvidadas de Perú si logra ser presidente, ha asegurado que indultará a Castillo.

Mientras tanto, algunos de los otros candidatos --se presentaron hasta 35 el este pasado domingo-- han afeado las declaraciones de López Aliaga y han reclamado que se respete la soberanía popular, entre ellos Alfonso López Chau, Ronald Atencio, o Carlos Álvarez, quien había estado en liza durante los últimos días.

"Soy caballero, respetuoso de los resultados y la voluntad popular", ha dicho el candidato de País para Todos, en un vídeo publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, mismo espacio que ha utilizado López Chau para conminar a López Aliaga y Fujimori a respetar los resultados electorales.

VARIOS HISTÓRICOS QUEDAN FUERA DEL CONGRESO

Además de la Presidencia, en estas elecciones también ha estado en juego la conformación del Congreso, que vuelve a ser bicameral, así como cinco plazas en el Parlamento Andino. A la espera de que se terminen de contabilizar todas las actas, los resultados parciales muestran que algunos políticos históricos quedarán fuera.

Varios partidos no han logrado superar el 5% del umbral de voto, por lo que se quedarán sin representación parlamentaria, entre ellos históricos como Alianza para el Progreso, Podemos Perú, o Somos Perú. Estas tres formaciones acumulaban hasta 39 escaños en este último Congreso.

Acción Popular, con diez diputados actualmente, se queda fuera también del próximo periodo legislativo; al igual que Perú Libre.