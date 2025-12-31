Perú.- AMP.- Al menos un muerto y decenas heridos tras el choque de dos tres que cubrían la ruta hacia Machu Pichu

Archivo - Vía férrea hacia Machu Pichu, imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Sergi Reboredo - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras 36 han resultado heridas tras el choque frontal de dos trenes este martes por la tarde que cubrían la ruta turística hacia el Parque Arqueológico Nacional De Machu Picchu, en la localidad de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en el sur de Perú.

El lugar del accidente es una ruta turística muy transitada, aunque sin carreteras en los alrededores, solo la vía férrea en la que chocaron los dos trenes, de las compañías ferroviarias PerúRail e Inca Rail. La estrechez del camino hace imposible el aterrizaje de helicópteros para evacuar a los heridos.

El Ministerio de Salud ha confirmado por ahora 36 heridos, "la mayoría con traumatismos múltiples y contusiones", si bien algunos medios de comunicación han informado de que la cifra podría ser mayor. La víctima mortal es uno de los maquinistas, según ha confirmado la Policía.

Los heridos han tenido que se trasladados por tren hasta diversos apeaderos con mejores accesos, desde donde los más graves han sido enviados en ambulancia a varios hospitales de la ciudad de Cuzco, a dos horas del lugar del accidente.

El presidente de Perú, José Jerí, se ha desplazado ya hasta Cuszco junto al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, y el titular de la cartera de Transportes, Aldo Martín, quienes se han reunido ya con las autoridades locales.

El Ministerio de Transportes de Perú ha puesto en marcha una investigación para conocer las causas del accidente. La oficina encargada de velar por los derechos del consumidor ha iniciado también sus propias diligencias para comprobar si ambas compañías implicadas cumplen con los seguros por accidentes y brindan la atención oportuna a los pasajeros afectados.

Por su parte, el gobernador de Cuzco, Werner Salcedo, ha lamentado lo ocurrido, así como "la imagen de Perú al mundo" que deja tras de sí el accidente, que achaca al ánimo de lucro por encima de la seguridad de los viajeros. "Machu Picchu está atrapado en la comercialización que deja mucho que desear", ha afeado.

"Lo ocurrido hoy no puede volver a repetirse", ha aseverado Salcedo, quien ha criticado también la atención que han recibido algunos de los heridos por parte de los servicios de salud privados a los que se ha solicitado ayuda.