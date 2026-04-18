AMP.- La ONPE reconoce información "inexacta" en el traslado de material electoral en una circunscripción de Lima

Centro de votación en Lima, Perú - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú ha informado de que se ha detectado una inexactitud en la información proporcionada sobre el traslado de material electoral en la circunscripción de Lima Oeste 3.

Según un comunicado del organismo, tras lo expuesto por el Jurado Nacional de Elecciones en el Congreso, se tuvo conocimiento de que la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Oeste 3, Claudia Sandoval Carmona, indicó que el desplazamiento de cajas con cédulas electorales se realizó con acompañamiento de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de un fiscalizador.

Sin embargo, la ONPE ha precisado que dicha afirmación "no se ajusta a lo ocurrido", tal como se desprende de la información verificada a partir de la emisión del programa Beto a Saber del 16 de abril, donde se evidencian circunstancias distintas a las descritas inicialmente.

En relación con el incidente detectado en Lima Oeste 3, representantes del organismo han reconocido en una rueda de prensa posterior que la versión inicial proporcionada por la jefa de la ODPE contenía imprecisiones. Según han explicado, "no estuvo presente efectivamente el fiscalizador" durante el traslado del material, ya que este habría indicado que esperaría en la sede correspondiente.

Del mismo modo, han indicado que tampoco se logró concretar el acompañamiento policial solicitado, lo que llevó a tomar la decisión de trasladar las actas sin dicha presencia. "Por esa razón también hemos de alguna manera pedido disculpas", han afirmado, tras confirmar que ya se ha remitido un informe interno y se han iniciado las acciones correspondientes.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA SOBRE LA CADENA DE CUSTODIA

Así las cosas, las autoridades electorales han señalado que lo ocurrido está siendo objeto de investigación, especialmente en lo relativo a la cadena de custodia del material electoral. "Ese tema está en materia de investigación y se ha hecho la denuncia", han indicado, recordando que existen protocolos establecidos que deben cumplirse durante el traslado.

En este sentido, han insistido en que se han puesto en marcha procedimientos administrativos y acciones legales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Durante la comparecencia también se ha abordado la existencia de actas reportadas como extraviadas en algunos distritos. Según han indicado, en San Juan de Lurigancho "son dos mesas que han sido reportadas en efecto extraviadas", mientras que en otros puntos se investigan posibles desapariciones.

No obstante, han señalado que este tipo de incidencias están contempladas en la normativa electoral y cuentan con mecanismos de solución. "Está previsto en el reglamento (...), puede existir la posibilidad de que solicitar al jurado electoral especial se pueda hacer efectivamente el recuento", han explicado.

DEFIENDEN LA ACTUACIÓN INSTITUCIONAL Y DESCARTAN FRAUDE

Finalmente, desde la ONPE han defendido la actuación del organismo y han subrayado que, pese a los incidentes registrados, el proceso electoral se ha desarrollado con normalidad en la mayor parte del país. "Estamos tomando acción para superar una situación muy terrible y lamentable que no debía pasar", han reconocido.

En la misma línea, han recalcado que ya se han iniciado procedimientos disciplinarios y denuncias ante el Ministerio Público, al tiempo que han rechazado interpretaciones que apunten a irregularidades generalizadas. "No generar situaciones anunciando que podrían haber dolo o fraude, porque eso no ha habido", han agregado.

Además, han aseverado que continuarán proporcionando información conforme avance el proceso y han instado a la ciudadanía a seguir los datos oficiales publicados en la web institucional.

La alerta de la ONPE llega después de que el candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga ofreciera este jueves 20.000 soles (cerca de 5.000 euros) de "recompensa" a los trabajadores y funcionarios de los organismos electorales que aporten "información veraz" acerca del supuesto fraude que viene denunciando desde días previos a las elecciones.

Apenas dos días antes, López Aliaga exigió la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la anulación de las elecciones debido a las irregularidades que se produjeron durante la jornada electoral del domingo, que llevaron a alargar la votación un día más debido a los problemas que surgieron en algunos centros electorales.

El que fuera alcalde de Lima entre 2023 y 2025 denunció que estos problemas le habrían ocasionado una pérdida de medio millón de votos. No obstante, misiones electorales internacionales han destacado la transparencia y la neutralidad del proceso a pesar de algunas complejidades técnicas y cierta desconfianza ciudadana.

Con el 92% de las actas contabilizadas, menos de 10.000 votos separan a López Aliga de Roberto Sánchez y de la posibilidad de disputar el 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.