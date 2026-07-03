El máximo órgano electoral de Perú proclama a Keiko Fujimori presidenta electa

En el centro de la imagen, Keiko Fujimori - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha proclamado este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa del país, tras superar al candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios el pasado 21 de junio, convirtiéndose en la novena jefa de Estado en apenas una década.

"Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales (de) 2026", ha afirmado el presidente del JNE, Roberto Burneo, en un acto celebrado en la sede del máximo ente electoral del país.

"En consecuencia proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República , a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente (...) y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente (...) para el periodo 2026-2031", ha agregado Burneo, tras la lectura de los resultados cosechados por los candidatos de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú.

En su comparecencia, el jefe del JNE ha recordado que lo anunciado este viernes "nace de la voluntad soberana de millones de peruanos que mediante el sufragio han decidido libremente quién conducirá el destino de la República durante el próximo periodo constitucional".

Además, ha considerado que estas elecciones han "representado uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales" de la historia reciente de Perú. "Participaron 35 fórmulas presidenciales y el desarrollo de dos jornadas electorales que demandaron el compromiso permanente de las instituciones electorales (...) y de miles de personas que, desde distintas responsabilidades, trabajaron con un propósito común: garantizar el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas", ha señalado.

Fujimori se convierte así en jefa de Estado tras concurrir en otras tres ocasiones --2011, 2016 y 2021-- quedando siempre en segundo lugar. En estos comicios, ha superado a su rival por 49.641 votos, esto es, una diferencia de apenas un 0,27%.

La dirigente conservadora ha reaccionado a la proclamación, con un mensaje en sus redes sociales donde ha manifestado su "profundo agradecimiento" por la "confianza" depositada de sus votantes.

"Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno", ha asegurado en la misma publicación.

Posteriormente, en una comparecencia ante los medios, ha vuelto a agradecer a quienes la votaron "y también a quienes no lo hicieron pero esperan con justa razón que este gobierno esté a la altura de los desafíos que enfrenta el país".

"Más allá de la alegría de este resultado no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", ha declarado, antes de anunciar la puesta en marcha de la "oficina de la presidenta electa" con el objetivo de trabajar en el traspaso de carteras y conocer "las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad" ante las necesidades de sus conciudadanos.

Fujimori ha indicado que en esta "transición" van a intensificar el diálogo con las autoridades regionales y locales, empresarios, trabajadores "y los que quieran aportar al Perú, más allá de las banderas y colores políticos" y ha prometido "absoluta transparencia" en el proceso.

Además, ha recalcado que el país "no comienza cada cinco años", por lo que ha asegurado que se identificarán aquellas buenas prácticas y proyectos que sí han dado resultados para mantenerlas y fortalecerlas. "Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse sin importar quién lo inició. Ese será un principio de nuestro gobierno, construir sobre lo bueno y corregir todo aquello que no ha funcionado", ha defendido.

Horas antes, Roberto Sánchez, ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales que Burneo, en tanto que presidente de la máxima autoridade electoral, "debería estar atendiendo el debido proceso", y ha considerado un "craso error" el acto convocado este viernes para proclamar el nuevo jefe de Estado del país.

"Nosotros exigimos que le dé prioridad, (...) siendo la máxima autoridad del ente electoral en esta controversia. Pedimos que se resuelva en base a ley y derecho, exigimos transparencia total", ha declarado un día después de solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando cambios de reglas en "pleno" proceso electoral.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo ya avanzó a principios de esta semana que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el Gobierno del país durante los próximos cinco años.

LA UE ESPERA SEGUIR COOPERANDO CON LAS AUTORIDADES PERUANAS

La Unión Europea ha felicitado a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú y ha expresado que "espera con interés colaborar con" su ejecutivo para seguir profundizando en el "diálogo político" y la cooperación entre las dos partes en materia comercial, en seguridad y desarrollo sostenible como parte de la agenda europea de inversiones globales, 'Global Gateway'.

En un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), ha manifestado su "apoyo a todos los esfuerzos encaminados a fomentar un diálogo inclusivo y a reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas", recordando el despliegue de observadores electorales del bloque comunitario en estos comicios a invitación de las autoridades peruanas.

"La UE respondió positivamente a la invitación de las autoridades peruanas para observar estas elecciones mediante el despliegue de una misión de observación electoral, contribuyendo así a la transparencia y la credibilidad del proceso electoral", ha señalado, antes de defender los "profundos lazos" entre Bruselas y Lima, y los valores compartidos, como el Estado de Derecho y el multilateralismo.