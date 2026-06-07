Perú vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Archivo - Urna en las elecciones de Perú (archivo) - ONPE - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 7.00 horas --14.00 horas en la España peninsular-- han abierto las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, en las que la ultraderechista Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez se disputan el gobierno del país.

Fujimori ha visitado a primera hora un local de interventores o personeros de su partido, Fuerza Popular, en Villa El Salvador, al sur de Lima, desde donde ha destacado que hay 95.000 voluntarios de su formación implicados en el proceso electoral.

La candidata ha puesto en valor el trabajo de fiscalización que realizan durante la jornada electoral. "Hemos conversado con los responsables de cada centro de votación. Son 95.000 personeros que nos están acompañando", ha indicado.

Después ha tenido el tradicional desayuno electoral en Juan de Lurigancho. "Creo que este será mi último desayuno electoral como candidata a la presidencia de la República", en referencia a la que es su cuarta intentona de llegar al poder.

Asimismo ha destacado la importancia de mantener una relación de "amistad" con todos los países de Latinoamérica, especialmente con los países vecinos. "Buscamos sobre todo enfrentar la criminalidad organizada, el narcotráfico. Yo creo que hay la voluntad de que todos los países en esta zona, sobre todo los más afectados: Ecuador, Perú, Chile, Colombia, que va a tener un cambio de gobierno", ha planteado.

Fujimori ha votado en el colegio Libertador San Martín del distrito de San Borja de Lima. Tras hacerlo, ha posado para los medios y se ha marchado acompañada de un contingente de seguridad sin brindar declaraciones a la prensa.

Por su parte, Sánchez ha iniciado la jornada en Huaral, al norte de Lima, y ha apelado al voto "con esperanza". "Hoy es un día bendito y de esperanza", ha destacado antes de pedir un "voto democrático, un voto de conciencia y un voto de amor a nuestra patria", con la expectativa de construir un país "con cero discriminación, cero pobreza y con mucha justicia y democracia". En su tradicional desayuno electoral, Sánchez ha comido chicharrón con camote.

"Exhortamos e invocamos a todos los peruanos, los de los pueblos más profundos, las ciudades norte, centro, sur, oriente de la patria a cumplir su vocación democrática lo más responsable posiblemente", ha apelado. Sánchez vota en el Colegio María Reiche de San Borja, Lima.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas en un proceso que terminará a las 17.00 horas --24.00 horas en la España peninsular--. También hay numerosas embajadas y consulados en funcionamiento fuera del territorio peruano, ya que 1.210.813 personas residentes en el extranjero están en el censo y podrían ejercer su derecho a sufragar.

INSTALACIÓN DE MESAS

Las autoridades electorales han anunciado la instalación de 92.766 mesas de votación de las cuales 2.260 corresponden a la región de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, donde en la primera vuelta hubo graves problemas logístico por el reparto de material.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado la entrega del 100 por cien del material electoral en todos los centros de votación habilitados en Lima y Callao.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha indicado que casi cuatro horas después del inicio de la votación 10.064 mesas aún no han sido constituidas, el 11,15% del total. Sí se han instalado 80.159 mesas, un 88,85% del total.

Desde la ONPE han dado cuenta de que a las 8.57 horas, el 90% de mesas de sufragio había recibido el material electoral para su instalación.

En cuanto a la seguridad, 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 61.000 policías trabajan en un amplio dispositivo.

La última encuesta de Ipsos otorga a Fujimori, candidata de Fuerza Popular, el 38% de los votos frente al 35% de su rival de Juntos por el Perú. Fujimori se impuso claramente con el 17% de los apoyos en una primera vuelta del 12 de abril, una votación marcada por una esperpéntica fragmentación del voto con 35 aspirantes presidenciales y el hastío por las continuas crisis políticas que han llevado al país a tener diez presidentes distintos en los diez últimos años.