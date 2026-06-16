Amplían vigencia de grupo que actualiza la Política de Desarrollo Fronterizo

Perú.- Prorrogan grupo de trabajo para repatriar activos de origen ilícito desde Suiza - Andina

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores amplió hasta el 18 de diciembre del 2026 la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de actualizar la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, con el fin de concluir la propuesta normativa que permitirá modernizar este instrumento de gestión pública.

Según la Resolución Ministerial N° 359-2026-RE, publicada hoy en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, la ampliación responde a la necesidad de culminar el proceso técnico de actualización de la política nacional, para lo cual se cuenta con el consentimiento de las entidades que integran este espacio de coordinación multisectorial.

Además, la norma también modifica la Resolución Ministerial N° 0520-2023-RE para establecer que la Secretaría Técnica del grupo estará a cargo de la Dirección General de Desarrollo e Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta dependencia será responsable de coordinar las acciones necesarias para la actualización de la política nacional correspondiente.

Vigencia

La resolución precisa que el grupo de trabajo tendrá vigencia hasta el 18 de diciembre del 2026. Al término de sus funciones, deberá presentar un informe final de gestión al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.Cabe recordar que el grupo fue creado en 2023 como una instancia temporal encargada de evaluar la política fronteriza vigente y elaborar una propuesta para su actualización, a fin de adecuarla a las necesidades actuales de desarrollo e integración en las zonas de frontera del país.