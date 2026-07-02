ANC-PJ informa sobre acciones adoptadas sobre presidente de Corte Superior de Apurímac

Andina/Vidal Tarqui

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) informó de las acciones adoptadas sobre el caso del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, involucrado en presuntos actos de corrupción y detenido hoy de manera preliminar.

Dicha instancia del Poder Judicial indicó, mediante un comunicado difundido hoy, que el citado juez ya enfrentaba un procedimiento administrativo disciplinario.

Sin embargo, precisó que frente a esta acción, el hoy detenido magistrado interpuso un proceso de amparo en la Corte Superior de Justicia de Apurímac y obtuvo una medida cautelar, la cual dejó sin efecto la suspensión preventiva dictada por la ANC-PJ.

También señaló que esta medida cautelar fue revocada recientemente por la Sala Superior de Apurímac, disponiendo la vigencia inmediata y plena ejecución de la sanción de suspensión preventiva dictada por la Autoridad Nacional de Control del PJ.

Lee también: [ERM 2026: JNE capacitó a facilitadores del Voto Informado para educación electoral]Precisó que el órgano de control del Poder Judicial dictó la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo contra el referido juez el 29 de enero de 2026, la misma que fue confirmada el 16 de marzo del presente año.

Del mismo modo, informó que la ANC-PJ, en pleno ejercicio de sus facultades y atribuciones de control funcional, mediante la Comisión de Intervención Inmediata, se constituyó in situ a la Corte Superior de Justicia de Apurímac los días 21 al 23 de octubre del año pasado y luego de las investigaciones de ley, "conllevó a la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario en contra del juez superior citado".

Indicó que este procedimiento fue iniciado el 19 de enero del presente año, habiéndose emitido un informe final el 9 de junio pasado, opinando que existe responsabilidad por los hechos investigados.

"En tal contexto, la ANC-PJ ha efectuado y continuará con las acciones de control, conforme a las prerrogativas establecidas en la Ley N° 30943, reafirmando con ello, nuestro firme compromiso con la prevención, supervisión e investigación de presuntas conductas disfuncionales", señaló el comunicado.

(FIN) HTC/FHG