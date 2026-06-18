ANGR: crédito suplementario dejaría sin recursos a inversiones claves en regiones

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Lima 18 Jun. (ANDINA) -

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su preocupación ante el debate del Proyecto de Ley n.° 14799 que aprueba el crédito suplementario 2026 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República, el mismo que dejaría sin recursos para inversiones claves en las regiones.

A través de un comunicado,solicitaron al Parlamento garantizar el financiamiento de obrase incorporarmedidas urgentes frente al Fenómeno El Niño.

"La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales alerta que la propuesta del Ejecutivo destina a las regiones menos del 10 % del total de recursos asignados para inversiones, situación que pondría en riesgo la continuidad de obras e inversiones en diversas regiones del país", precisa.Asimismo, precisa que la iniciativa "no incorpora medidas concretas y urgentes para enfrentar los impactos del Fenómeno El Niño, tanto Global como Costero".

"(...) No es suficiente trasladar a los gobiernos regionales la ejecución de obras de Reconstrucción con Cambios (ARCC) que quedaron paralizadas tras la desactivación de esta entidad y la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en 2023, por lo que se requiere una estrategia integral de prevención y respuesta", señala.

Por esta razón, el organismo que integran los gobiernos regionales,solicitó a la Comisión de Presupuesto del Congreso garantizar el financiamiento continuo de las inversiones en todas las regiones, "considerando los requerimientos presentados oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas y que no fueron incorporados en su totalidad".

"Asimismo, exige que la Ley de crédito suplementario incluya partidas específicas y medidas concretas orientadas a la prevención de riesgos y desastres", agrega.

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