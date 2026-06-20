ANIN gana premio por uso de contratos NEC para proyectos de infraestructura

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fue reconocida con el premio “Cliente del Año” (Client of the Year) en los Martin Barnes Awards 2026, uno de los galardones más prestigiosos a nivel internacional en gestión de proyectos e infraestructura, otorgado por la comunidad global de contratos NEC.

Este

reconocimiento posiciona al Perú como referente en la aplicación de modelos innovadores para la ejecución de infraestructura pública y destaca el liderazgo de la ANIN en la modernización de la gestión de proyectos estratégicos que contribuyen al desarrollo del país.

El premio reconoce a las organizaciones que han demostrado excelencia en la implementación de contratos NEC, promoviendo una cultura de colaboración, transparencia, gestión eficiente de riesgos y toma oportuna de decisiones para alcanzar mejores resultados en la ejecución de proyectos.

La distinción obtenida por la ANIN refleja una transformación concreta en la manera de desarrollar infraestructura pública en el Perú. Gracias a la adopción de herramientas de gestión modernas e innovadoras, la entidad impulsa la ejecución de hospitales, instituciones educativas, soluciones integrales frente a inundaciones y otros proyectos estratégicos con altos estándares de calidad, reduciendo plazos de ejecución y fortaleciendo la satisfacción de los usuarios.

Uno de los pilares de este proceso ha sido la implementación de contratos NEC, mecanismo que promueve relaciones colaborativas entre las partes involucradas, una gestión preventiva de riesgos y una ejecución más eficiente de las inversiones públicas.

La incorporación de esta metodología ha sido posible gracias a la asistencia técnica del UK Delivery Team (Equipo de Entrega del Reino Unido), conformada por las firmas internacionales Mace, Arup y Gleeds, en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno suscrito entre el Perú y el Reino Unido.

Este reconocimiento internacional valida el esfuerzo que viene realizando la ANIN para fortalecer la gestión de infraestructura pública a través de prácticas modernas, transparentes y orientadas a resultados, consolidando una nueva forma de ejecutar proyectos en beneficio de la ciudadanía.

Los contratos NEC (New Engineering Contract) son un estándar internacional de contratación utilizado en proyectos de infraestructura que promueve la colaboración, la transparencia y la gestión temprana de riesgos.Este modelo permite que las entidades ejecutoras, contratistas y supervisores trabajen de manera coordinada para identificar y resolver oportunamente posibles problemas, contribuyendo al cumplimiento de los plazos, la optimización de costos y la entrega de obras de mayor calidad en beneficio de la ciudadanía.

La ANIN reafirma su compromiso de impulsar mecanismos que contribuyan a acelerar el cierre de brechas de infraestructura en el país, fortaleciendo la prestación de servicios esenciales y mejorando la calidad de vida de la población.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });