Anuncian reactivación de relaciones consulares entre Perú y Venezuela

Archivo - Perú.- Cancillería y Cámara de Comercio Perú-Australia participarán en Conferencia IMARC 2026 - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes 24 de julio que el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela decidieron “iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales”.

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, señaló la Cancillería.

“Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”, añadió.

El pasado lunes, el canciller Carlos Pareja dijo a los periodistas que para el Gobierno del Perú es “muy importante” reanudar las relaciones consulares con Venezuela debido a que “tenemos miles de peruanos que están desatendidos, ya que no hay una representación consular que los asista (en dicho país)”.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el Perú en julio del 2024.

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