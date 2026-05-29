APCI: 31 de mayo vence plazo para que ONG y entidades presenten Informe Anual 2025

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) informó que este domingo 31 de mayo vence el plazo para que las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y las entidades que gestionan o ejecutan recursos de cooperación internacional presenten el Informe Anual de Actividades 2025, incluso si no recibieron financiamiento durante el periodo correspondiente.

La entidad precisó que esta obligación alcanza también a las Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional constituidas en el Extranjero (ENIEX), las Instituciones Privadas sin fines de lucro Receptoras de Donaciones de carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA), así como a ministerios, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales, entre otras entidades públicas.

Información a presentar

Según indicó la APCI, la presentación de los informes permitirá que losciudadanos accedan a información sobre los proyectos ejecutadoscon cooperación internacional, sus fuentes de financiamiento y ubicación en el país mediante el Mapa Interactivo de la Cooperación Internacional.

De esta manera, se busca fortalecer latransparencia sobre el uso de recursosdestinados a entidades receptoras de cooperación internacional y facilitar el acceso público a dicha información de manera gratuita.

La APCI advirtió queno presentar el Informe Anual de Actividades 2025 puede generar consecuencias para las entidades obligadas. Entre ellas, figura la imposibilidad de solicitar ante la institución el acceso al beneficio tributario de la devolución del IGV.

Asimismo, la entidad destacó que previamente realizó un ciclo de capacitaciones virtuales dirigido a representantes de organizaciones e instituciones que trabajan con recursos de cooperación internacional.

El trámite debe realizarse a través del Sistema Integrado de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional (SIGCTI). Para solicitar orientación técnica sobre el registro de información, las entidades pueden comunicarse mediante el siguiente correo electrónico: presentatuinformecti@apci.gob.pe