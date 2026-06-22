APCI participó en Comité Ejecutivo de PNUD para definir perspectiva de nuevo Programa País

Andina/Apci Participó En Comité Ejecutivo Del

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

Con la participación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), se realizó la reunión del Comité Ejecutivo del Programa País 2027–2031 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la que se presentaron los resultados del trabajo desarrollado durante el año 2025 y se revisaron los avances del nuevo documento de programación.

Durante el encuentro,se compartió la visión estratégica del próximo ciclo de cooperación, orientada a fortalecer la resiliencia institucional, socioeconómica y ambiental,con el objetivo de promover un desarrollo más inclusivo, sostenible y centrado en las personas.

Asimismo, se destacaron las cuatro prioridades delPNUD: inclusión, resiliencia frente a desafíos ambientales y sociales, productividad sostenible y gobernanza efectiva. Estos ejes fueron desarrollados en coordinación con el sector privado, la sociedad civil y el Estado peruano, con el fin de asegurar la alineación de los programas con las prioridades nacionales.

La directora ejecutiva de la APCI, Noela Pantoja Crespo, resaltó la importancia del cierre del Programa País 2022–2026 y la formulación del nuevo ciclo 2027–2031, en articulación con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la evaluación de los proyectos para medir impactos reales en la población y en las capacidades del Estado, así como orientar la cooperación hacia resultados sostenibles, con mayor validación en territorio y bajo el liderazgo articulador del Estado peruano.

En la reunión participaron también el director general para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Rubio Correa; la representante residente del PNUD Perú, Alissar Chaker; y el representante residente adjunto del PNUD Perú, Xavier Hernández, además de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como oficiales de proyectos del PNUD.

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