APCI y UNOPS capacitan a 500 servidores en gestión de proyectos en infraestructura pública

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lanzaron la segunda edición del programa de formación en gestión de proyectos e innovación para fortalecer la inversión pública en el Perú, el cual se impartirá de julio a octubre próximo con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

Esta iniciativa buscafortalecer las capacidades técnicas de 500 profesionales de 90 entidades públicasde los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) para planificar, ejecutar y supervisar proyectos de infraestructura con mayor eficiencia de los recursos públicos.

El curso "Transformando la infraestructura pública del Perú: Gestión de Proyectos con la Estructura de Gestión de Proyectos (EGP) y la metodología Building Information Modeling (BIM) para el desarrollo regional", se llevará a cabo en formato virtual para una mayor cobertura.

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Frente a la exitosa primera edición de este curso en 2025, esta nueva convocatoria tendrá un mayor alcance, incorporando a más participantes de los ministerios, gobiernos regionales y locales, vinculados a las áreas de planificación, formulación y ejecución de inversiones, quienes incorporarán herramientas avanzadas para mejorar los procesos de diseño, ejecución y supervisión de obras públicas.

El acto inaugural de esta segunda edición del curso estuvo liderado por la directora ejecutiva de la APCI, embajadora Noela Pantoja Crespo; y el director de UNOPS para la región andina, Nicholas Gardner.

La embajadora Noela Pantoja expresó que en la APCI estamos convencidos de que el desarrollo de capacidades constituye uno de los pilares para fortalecer las instituciones públicas, destacando que “la cooperación técnica internacional permite acercar al país conocimientos, metodologías y buenas prácticas que contribuyen a mejorar la gestión pública y a generar mejores resultados para la ciudadanía”.

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Por su parte, el director de UNOPS para la Región Andina, Nicholas Gardner, destacó que fortalecer las capacidades institucionales constituye una de las inversiones más rentables para el desarrollo del país.

Esta iniciativa conjunta refleja el compromiso de la APCI con el fortalecimiento de las capacidades del Estado peruano mediante la cooperación técnica internacional y con la promoción de una gestión pública cada vez más moderna, eficiente e innovadora.

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