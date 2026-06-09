Aprueban calendario para implementación del Subsistema Especializado contra la Extorsión

Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal aprobó en una sesión realizada hoy el calendario para la implementación progresiva del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos.

Durante la sesión de trabajo se acordó programar el calendario del subsistema en 15 distritos judiciales del país durante el año 2026 y 2027, e iniciar la primera fase de implementación en el distrito judicial de La Libertad en julio del presente año.

Lee también: [Congreso: proponen que desfibrilador externo sea obligatorio en lugares de aforo masivo]

Dicha comisión es presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, e integrada por los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

La Secretaría Técnica de la Comisión Especial precisó que la definición de los distritos judiciales priorizados respondió a criterios técnicos vinculados a la incidencia de las denuncias del delito de extorsión.

También obedeció a los altos niveles de violencia extrema utilizados en algunas zonas geográficas (uso de armas de fuego, explosivos, atentados a instituciones públicas y propiedad privada, y otros métodos de violencia como el sicariato) y proximidad territorial a zonas de alta incidencia delictiva, entre otros.

Del mismo modo, se enfatizó la grave afectación que este delito genera sobre actividades económicas y servicios esenciales, incluyendo el transporte, el comercio formal e informal, las micro y pequeñas empresas, entre otros.

El Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, fortalecerá la investigación y sanción de estos delitos, fomentará la denuncia ciudadana y contribuirá a reducir los espacios de impunidad, consolidando una respuesta articulada del Estado frente a una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana.

(FIN) NDP/HTC/FHG