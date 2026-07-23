Aprueban lineamientos para adquirir, almacenar y distribuir bienes de ayuda humanitaria

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobó los lineamientos para la adquisición, almacenamiento y distribución de bienes de ayuda humanitaria para la atención de emergencias y desastres.

Para tal fin, se publicó en edición extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2537675-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución 003-2026-PCM/SGRD, emitida por la mencionada secretaría. Se indica que loslineamientosforman parte de la norma como anexo.

En la parte considerativa del dispositivo se precisa que los lineamientos tienen por finalidadfacilitar la gestión de bienes de ayuda humanitaria en sus etapas de adquisición, almacenamiento y distribución, de acuerdo con las competencias del Instituto Nacional de Defensa Civil(Indeci), gobiernos regionales y locales, a fin de garantizar una

intervención eficiente y oportuna ante emergencias y desastres.

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Losbienes de ayuda humanitariason aquellos bienes alimentarios y no alimentarios que permiten atender las necesidades de techo, abrigo, alimento, enseres, herramientas, e insumos de asistencia a la población damnificada o afectada por emergencias o desastres. Estos son de uso temporal y no incluyen equipamiento, maquinarias y dinero.

En tanto, laSecretaría de Gestión del Riesgo de Desastreses el órgano de línea que ejerce la rectoría delSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd),responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la política en dicha materia. Además, puede proponer y aprobar normas sobre la misma.

Realiza, entre otras funciones, el seguimiento a la implementación y funcionamiento del Sinagerd, en el marco del ejercicio de dicha rectoría.