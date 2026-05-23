Perú.- Aprueban plan que implementa Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa

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Lima 23 May. (ANDINA) -

El Gobierno del presidente José María Balcázar aprobó el plan estratégico multisectorial que implementa la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.

Dicha disposición fue establecida mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518444-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N°079-2026-PCM,publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Elplan estratégico será de aplicación obligatoria por los componentes del Sistema de Defensa Nacional:el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales.

Su ejecución, seguimiento y evaluación estará a cargo de las entidades señaladas, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

La Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 tiene como objetivos prioritarios garantizar la defensa de los intereses nacionales destinados a la paz y seguridad internacional.

De igual forma, garantizar el normal funcionamiento de la institucionalidad política-jurídica-social en el país y alcanzar las condiciones necesarias contribuyentes a la seguridad nacional.

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores.

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