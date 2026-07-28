Aquí el perfil del nuevo canciller de la república Carlos Espá

Andina/Ricardo Cuba

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá y Garcés-Alvear es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Ciencia Política, especializada en Relaciones Internacionales, por The American University de Washington D.C.

Además, es periodista y cuenta con una destacada trayectoria en comunicación estratégica y asuntos públicos.

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En el ámbito de la diplomacia pública, se desempeñó como oficial de Comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y director de Comunicaciones del área de Prensa, Educación y Cultura en la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, experiencia en la que consolidó un perfil técnico en interacción internacional.

En el terreno político, es fundador y excandidato presidencial del partido SíCreo en las elecciones generales pasadas (primera vuelta).

Su incorporación al Gabinete refleja un gesto de apertura e integración con fuerzas independientes de reconocida credibilidad e idoneidad para la gestión pública.

Nació el 1 de setiembre de 1960 en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.Proyección internacional del Perú

Con su asunción, la Cancillería de la República inicia un periodo orientado a consolidar la proyección internacional del Perú, reafirmando el compromiso del Estado con el fortalecimiento del estado de derecho, la defensa de la soberanía, la estabilidad nacional y la apertura al diálogo multilateral.

De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso de continuar impulsando una política exterior pragmática basada en los principios del derecho internacional y orientada a la defensa de los valores democráticos.

Espá y Garcés-Alvear juró como canciller hoy ante la presidenta de la república Keiko Fujimori, en ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

(FIN) NDP/HTC/CVC