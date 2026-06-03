Perú.- Argentina restituye al Perú piezas arqueológicas y documentos históricos [fotos]

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

En una ceremonia celebrada en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, la Embajada del Perú en ese país recibió un conjunto de bienes culturales pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. Esta devolución se concreta en el marco de la estrecha cooperación bilateral para la protección, recuperación y defensa del legado histórico de ambas naciones.

Los bienes recuperados comprenden diecinueve documentos históricos y dieciséis piezas arqueológicas,entre las que destaca un pie de momia. Su retorno es importante para el país, al tratarse de elementos fundamentales de la memoria histórica, documental y cultural de la nación.

Cobran importancia también losdiecinueve manuscritos vinculados a las localidades de Huacho y Pativilca, fechados entre 1866 y 1868. Estas piezas son fragmentos originales de escrituras públicas, solicitudes y registros contables emitidos durante la segunda mitad del siglo XIX, época en la que dichos pueblos integraban la entonces provincia de Chancay. Por ello, representan testimonios excepcionales de la vida institucional, jurídica y social del Perú republicano.

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De acuerdo con la evaluación técnica del Archivo General de la Nación del Perú, las piezas presentan firmas, rúbricas, foliación original, papel sellado, timbres fiscales y filigranas que acreditan inequívocamente su autenticidad. Su repatriación permitirá fortalecer la investigación histórica, asegurar la conservación de fuentes primarias y transmitir esta riqueza documental a las futuras generaciones.

!Este logro es el resultado de un trabajo articulado entre las autoridades policiales, judiciales, diplomáticas y técnicas de ambos países. El Perú y la Argentina mantienen una valiosa cooperación en materia de protección del patrimonio cultural, basada en la confianza, el respeto mutuo y la convicción compartida de que la recuperación de estos legados es un acto de justicia histórica", señala la Cancillería peruana.

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El acto, organizado por la Dirección General de Cooperación Internacional y el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Policía Federal Argentina, contó con la presencia del embajador peruano Carlos Alberto Chocano Burga y el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rollé.

Asimismo, asistieron autoridades judiciales y representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Archivo General de la Nación y la Academia Nacional de la Historia.

La Embajada del Perú en la República Argentina reafirma su compromiso de continuar trabajando estrechamente con las autoridades argentinas para prevenir, identificar y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, así como para promover la restitución de aquellos bienes que forman parte del legado histórico y cultural del país.

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