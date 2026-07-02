Arroyo: cumplimos el 92 % de acuerdos generados en el marco del Consejo de Estado Regional

Perú.- Ejecutivo dará cuenta de acciones implementadas para hacer frente a Fenómeno de El Niño - Andina/Premier Luis Arroyo: Gobierno Prioriza

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, destacó que se ha dado cumplimiento al 92 % de los acuerdos generados en el marco del Consejo de Estado Regional (CER), cuya décima edición se desarrolla hoy jueves en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), bajo el liderazgo del presidente José María Balcázar.

"Llegamos a este décimo Consejo con más de 2 000 acuerdos, con un cumplimiento del 92 %, que se traduce en la ejecución de 840 proyectos de inversión por más de 176 mil millones de soles, destinados a fortalecer la infraestructura, ampliar los servicios básicos e impulsar el desarrollo productivo", resaltó en su discurso de apertura de la actividad.

El jefe del Gabinete agregó que, del total de proyectos,392 ya cuentan con recursos asignados para este 2026 por más de 7 mil millones de soles.En ese sentido, sostuvo que se requiere ejecutar recursos con eficiencia, priorizando aquellas obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

De igual modo, indicó que el Perú se encuentra en una etapa de reafirmación de su institucionalidad democrática y que este momento crucial exige responsabilidad y madurez.

"Más allá de las diferencias políticas, la ciudadanía espera que sus autoridades continúen trabajando hasta el último día de sus funciones y entreguen resultados concretos. Nos corresponde en ese sentido acelerar la ejecución de la inversión pública y culminar las obras en marcha para que estén al servicio de nuestros ciudadanos, de nuestros hermanos peruanos",apuntó Arroyo Sánchez.

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Acciones frente a El Niño

En otro momento, el titular de laPresidencia del Consejo de Ministros (PCM)señaló que uno de los grandes retos en este momento esfortalecer la prevención ante el Fenómeno El Niñoy que la realización del Décimo CER en la sede del COEN es reflejo de la importancia que otorga el Ejecutivo a dicha tarea.

Remarcó que la protección de la ciudadanía exige anticipación y una respuesta articulada de sus autoridades y por ello resaltó que hoy se oficializó la declaratoria en emergencia para 796 distritos del paísfrente a intensas lluvias asociadas a El Niño por 60 días calendario,"seguramente prorrogables hasta que esto se defina",apuntó Arroyo.

Voluntad de escucha

Finalmente, el jefe del Gabinete indicó que la presente sesión delConsejo de Estado Regionaltiene una agenda amplia. Añadió que su voluntad es la de escuchar a todas las autoridades presentes, con la firme convicción de que eldiálogo y el trabajo conjunto entre Ejecutivo y gobiernos regionales son la mejor herramienta para impulsar el desarrollo del país.

"Sigamos fortaleciendo este espacio de coordinación (los CER) con el propósito de brindar respuestas concretas a la ciudadanía. Ese será, sin duda, el mejor legado que pondremos dejar un país que preserve su estabilidad democrática, que consolida su proceso de descentralización y avanza con un rumbo claro, gracias al esfuerzo conjunto de sus autoridades", concluyó Arroyo.