Arroyo invoca a sectores del Ejecutivo a redoblar esfuerzos para el desarrollo de Chancay

Andina/Difusión

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, invocó a los equipos técnicos que integran el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico e Integral del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (ANA Chancay) a redoblar esfuerzos y acciones para que el impacto del megapuerto se traduzca en mejoras reales en beneficio de la población que vive en su área de influencia.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo delANA Chancay,resaltó que cada sector que integra el mismo tiene la gran responsabilidad de aunar esfuerzos para que se cumplan los compromisos del Gobierno con los ciudadanos de Chancay.

“Hago un llamado a todos los técnicos de los sectores del Ejecutivo a continuar y redoblar los esfuerzos y lograr resultados tangibles. El Perú necesita continuar con instituciones fuertes y comprometidas capaces de actuar con decisión frente a los desafíos”, señaló Arroyo, al tiempo de destacar la relevancia estratégica de este espacio de articulación multisectorial.

En esa línea, el jefe de gabinete ministerial consideró que este organismo es una pieza fundamental para asegurar que el crecimiento económico en el área de influencia delmegapuerto de Chancaysea ordenado y con enfoque social.

“Este colegiado y sus integrantes, cada uno desde sus competencias, tiene un rol esencial de construir un futuro para todos. que un ejemplo de ello sea, por supuesto, Chancay”, remarcó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) calificó al megapuerto de Chancay como un motor de cambio donde el Estado debe garantizar el bienestar de la población local.

Expresó también que los beneficios de esta importante infraestructura tienen que transformarse en desarrollo ordenado y sostenido en beneficio de la ciudadanía residente del área de influencia.

“El terminal portuario multipropósito de Chancay transformó el norte de Lima y la logística nacional siendo un nodo de interconexión internacional, impulsando la economía y principalmente en rubros, agroexportadores, manufactura, comercio y pesca”, aseveró Arroyo Sánchez.

Informes y acuerdos

En la sesión ordinaria del ANA Chancay se presentaron informes sobre el estado situacional de la Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET) y el avance en la formulación de la Estrategia Integral para el Desarrollo Económico y Social.

Al culminar la reunión, se aprobó que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informe al Consejo Directivo del ANA Chancay las acciones realizadas para la transferencia de los recursos financieros incluidos en el Programa Multianual de Inversiones 2027-2029 y el inicio de seis proyectos de la Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET).

Asimismo, se acordó que los sectores competentes de estos proyectos realicen una evaluación técnica para su financiamiento y se priorice los proyectos de salud y alcantarillado de la zona de influencia del megapuerto.

En la cita participaron los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, además de funcionarios e integrantes del Consejo Directivo de la ANA Chancay.

Asimismo, se contó con la participación de representantes del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Ministerio de Salud que expusieron la relación de proyectos de salud en la zona de influencia del megapuerto.