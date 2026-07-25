Autoriza nueva escala remunerativa para trabajadores del Indecopi del régimen 728

Archivo - Perú.- Indecopi evaluó 107 solicitudes de concentración empresarial en últimos cinco años - Andina - Archivo

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Congreso de la República publicó la Ley N° 32738, que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, con el fin de fortalecer la capacidad institucional y optimizar las condiciones laborales de su personal.

Lea también: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538178-1" target="_blank" class="ApplyClass">

Estas son las normas legales más importantes del sábado 25 de julio de 2026

¿Qué establece la nueva ley?

La norma autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Indecopi comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Asimismo, señala que la finalidad es optimizar las condiciones laborales del organismo, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para el cumplimiento de sus funciones en materia de libre competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual y eliminación de barreras burocráticas.

Estudio técnico

La ley autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar, en un plazo máximo de 30 días calendario, el estudio técnico que permitirá definir la nueva escala remunerativa. En su defecto, el Indecopi podrá presentar su propia propuesta técnica al MEF para su evaluación.

Una vez concluido el estudio, la nueva escala remunerativa deberá aprobarse en un plazo máximo de 30 días calendario.

Otras disposiciones

La implementación de la nueva escala remunerativa se financiará con cargo al presupuesto institucional del Indecopi, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La norma también precisa que los secretarios técnicos de las comisiones y salas del Indecopi, así como los jefes de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor (OPS), tendrán, para todos los efectos legales, la categoría de directivos públicos.