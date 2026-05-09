Andina/Cortesía

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo promulgó la ley que autoriza el incremento de la asignación económica mensual que percibe el personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas.

Se trata de laLey N° 32590publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma establece que el incremento de la asignación económica mensual para el personal del servicio militar se efectúa a partir de junio del año fiscal 2026.

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Para dicho efecto, se exonera al Ministerio de Defensa de lo dispuesto en el artículo 6 y en el párrafo 9.1 del artículo 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El incremento se financia con cargo al presupuesto de las unidades ejecutoras 003: Ejército Peruano; 004: Marina de Guerra del Perú; y 005: Fuerza Aérea del Perú, del Pliego 026 Ministerio de Defensa y con cargo a los recursos a los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los cuales se transfieren utilizando solo el mecanismo establecido en el artículo 54 del citado decreto legislativo.

La norma tiene por finalidad actualizar la escala de la asignación económica mensual acorde con las funciones y responsabilidades asumidas por el personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las FF.AA., a fin de contribuir a su desarrollo personal.

(FIN) RMCH

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