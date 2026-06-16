Autorizan viaje de canciller Carlos Pareja a Panamá para Asamblea General de la OEA

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Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó el viaje del canciller Carlos Pareja Ríos a la ciudad de Panamá, del 21 al 24 de junio del 2026, para participar en el 56° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y representar al Perú en actividades de alto nivel convocadas por dicho organismo regional.

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La autorización fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 182-2026-PCM, publicada hoy en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

La Asamblea General de la OEA se desarrollará del 22 al 24 de junio en Panamá y reunirá a los Estados miembros para debatir y adoptar compromisos relacionados con el Sistema Interamericano, especialmente en temas de democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

De acuerdo con la norma, la presencia del ministro de Relaciones Exteriores permitirá reafirmar el compromiso del Perú con la cooperación hemisférica y el intercambio de posiciones sobre asuntos de interés para la región.

Antes del inicio de la Asamblea General, el 22 de junio se realizará la Sesión Solemne de Jefes de Estado y de Gobierno de América, organizada por el Gobierno panameño por las celebraciones por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. En dicha actividad, el canciller Carlos Pareja participará en representación del presidente de la República.

Mientras dure la ausencia del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el despacho será encargado a Luis Enrique Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos con cargo al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, el funcionario deberá presentar la rendición documentada dentro de los quince días calendario posteriores a la culminación de la comisión de servicios.

(FIN) ETA/JCC